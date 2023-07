Xiaomi Smart Band 7 in offerta a 39 euro su Amazon (minimo storico)

I giorni del Prime Day di Amazon non sono ancora arrivati, ma le offerte sì. Nuovo minimo storico per la gettonatissima Xiaomi Smart Band 7, la smart band più venduta da anni ormai. Oggi la puoi acquistare su Amazon a soli 39 euro, il prezzo più basso di sempre per il modello dello scorso anno. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa che se sei abbonato a Prime per te la spedizione è gratuita.

Xiaomi Smart Band 7 al minimo storico su Amazon

La Smart Band 7 di Xiaomi vanta un display ad alta risoluzione AMOLED più grande del 25% rispetto a quello della precedente versione. Questo significa maggiore visibilità, ovunque ci si trovi.

Un'altra novità importante rispetto alla scorsa generazione è il numero di sport supportati. La nuova Smart Band supera le 110 tipologie di attività sportive monitorabili, con l'aggiunta di tre utili funzioni come Intensità allenamento, Durata del recupero e Carico allenamento per massimizzare le prestazioni.

Migliorano anche i sensori. In particolare, le migliorie più significative si registrano sul fronte della saturazione dell'ossigeno, la frequenza cardiaca e il monitoraggio del sonno. Pollice in su infine per l'autonomia: senza l'always-on la Smart Band 7 dura fino a una settimana, mentre se si lascia attivo l'autonomia è pari a quattro giorni.

Approfitta del minimo storico Amazon sulla Xiaomi Smart Band per acquistarla a soli 39 euro. La consegna è gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

