Xiaomi Smart Band 7: le notifiche più importanti a portata di polso

Questo orologio intelligente è dotato di un ampio display AMOLED da 1.62 pollici che risalterà sul tuo polso e soprattutto ti semplificherà la vita. Difatti renderà più facile la visualizzazione delle notifiche che tu stesso selezionerai e anche il controllo dei comandi. Tutto viene visualizzato in dettaglio e ad alta risoluzione sullo schermo. Inoltre, grazie alla modalità sempre acceso, puoi leggere data e ora senza sollevare il polso o usare le dita. In questo modo non perdi né tempo né concentrazione.

Non solo visualizzi comodamente le notifiche ma avrai a tua completa disposizione un'analisi professionale del tuo allenamento e della tua salute in generale. Lo Xiaomi Smart Band 7 possiede oltre 110 modalità sportive supportate per aiutarti a tenere traccia delle calorie bruciate, delle variazioni della frequenza cardiaca e della durata dell'allenamento. E ancora usufruirai di un monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue (SpO₂), monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno e anche tracciamento della qualità del tuo sonno. Grazie a tutte queste funzionalità sarai sempre aggiornato sulla tua salute in generale.

Inoltre non dovrai preoccuparti della durata dell'orologio perché la batteria è stata progettata per avere una durata davvero prolungata con ben 14 giorni di autonomia in modalità di utilizzo normale. E poi hai anche a disposizione la comodissima ricarica magnetica.

