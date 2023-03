Xiaomi Smart Band 7 a 43€: PREZZO SHOCK, solo su Amazon

Approfitta anche tu di questa offerta per metterti al polso una delle smart band migliori del momento a un prezzo davvero vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Smart Band 7 a soli 43,90 euro, invece che 59,99 euro.

Questo sconto del 27% porta il prezzo vicinissimo al minimo storico. Quindi va da sé che bisognerà essere super veloci, altrimenti si rischia di arrivare tardi. Questa smart band ti permette di avere sempre il controllo del tuo stato di salute ed è comodissima. La potrà indossare anche mentre dormi o sotto la doccia.

Xiaomi Smart Band 7: un portento a un piccolo prezzo

Xiaomi Smart Band 7 ha uno schermo AMOLED da 1,62 pollici rettangolare con una risoluzione a 326 PPI. Potrai vederlo sempre in modo perfetto anche alla luce del sole e ha un touch molto sensibile. In più potrai scegliere tra gli oltre 100 quadranti dinamici quello che preferisci. Oppure potrai personalizzarlo come vuoi caricando una tua immagine.

Sfrutta le oltre 110 modalità sportive per tenerti in forma e vedere i risultati dei tuoi allenamenti. Così potrai migliorare il tuo fisico ponendoti degli obiettivi giornalieri o settimanali. Può monitorare il massimo volume di ossigeno consumato in ogni minuto e la frequenza cardiaca in tempo reale. Quando uno di questi due valori è troppo basso o non sicuro il tuo dispositivo vibra per avvisarti. Puoi usarlo tranquillamente in piscina, al mare o sotto la doccia perché resistente all'acqua fino a 5 ATM. E con la super batteria potrai usarlo per 14 giorni con una sola ricarica.

Un'offerta davvero da non lasciarsi scappare. Fai veloce perché le unità disponibili a questa cifra non sono molte e finiranno presto. Quindi vai su Amazon e acquista la tua Xiaomi Smart Band 7 a soli 43,90 euro, invece che 59,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è completamente gratuita su tutto il territorio nazionale. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

