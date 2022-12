Xiaomi Smart Band 6: su Amazon torna sotto i 35€ (-22%)

Se sei in cerca di un'idea low cost in questi ultimi giorni che rimangono a disposizione prima di Natale, l'offerta di oggi di Amazon può fare al caso tuo. L'ottima Xiaomi Smart Band 6 è tornata di nuovo in vendita a 34,99 euro, grazie allo sconto del 22% di queste ore.

Il modello dello scorso anno non ha nulla da invidiare alla settima generazione, anzi è vero il contrario. Infatti, di fronte a un'esperienza d'uso per larghi tratti sovrapponibile, la Mi Smart Band 6 si fa preferire di gran lunga a livello di street price: 34,99 euro contro i 49 euro richiesti oggi per la nuova smart band di Xiaomi.

Perché oggi conviene comprare la Xiaomi Smart Band 6

Insistiamo sul prezzo perché oggi non troverai nessuna smart band di questo valore a un prezzo simile. Non stiamo dicendo che a meno di 35 euro sia regalata, ma il rapporto qualità-prezzo è straordinario, come dimostrano le vendite a palate della Mi Smart Band 6 su Amazon (è il dispositivo più venduto nella sua categoria).

Confrontando i display della smart band di Xiaomi dello scorso anno con quella uscita nel 2022, non noterai alcuna differenza sostanziale che ti faccia preferire la seconda alla prima. Merito del grande balzo in avanti compiuto dalla Mi Band 6 a livello tecnologico ed estetico. Cambia poco o nulla anche per quanto riguarda le funzionalità integrate in ciascuna delle due smart band, comprese le assenze (GPS e NFC su tutte).

Per tutti questi motivi, la Xiaomi Smart Band 6 rimane la migliore band di Xiaomi oggi disponibile. Approfitta subito dello sconto del 22% con cui Amazon sta vendendo in queste ore il modello appartenente alla generazione di un anno fa, vai sul sicuro e non pensarci più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.