Xiaomi Smart Band 6 a meno di 38 euro su Amazon: non lasciarti scappare questa grande promo

Xiaomi Mi Smart Band 6 è una scelta eccellente per un fitness tracker entry-level. Ha abbastanza sensori e possiede una capacità di monitoraggio per gli appassionati di fitness completa, oltre che un'ottima durata della batteria. La qualità dello schermo AMOLED è paragonabile a quella di dispositivi molto più costosi. Sebbene ci siano alcune cose che possono essere migliorate nel suo design, consideriamo Xiaomi Mi Smart Band 6 uno dei migliori tracker a questo prezzo. Acquistalo ora su Amazon a soli 37,99€ invece di 44,99€.

Il contenuto della confezione è standard: il fitness tracker, il braccialetto, il cavo di ricarica magnetico (che è identico a quello della Mi Band 5) e un manuale. Non è disponibile la ricarica wireless.

Il modo migliore per descrivere l'aspetto della Xiaomi Mi Smart Band 6 è "generico". Il tracker è piccolo e piuttosto leggero, con un peso di 12,8 grammi. Lo schermo è un display AMOLED da 1,56 pollici, 152 x 486 pixel con una luminosità pubblicizzata fino a 450 nits. È protetto da vetro temperato lucido con rivestimento anti-impronta. Xiaomi Mi Smart Band 6 non ha pulsanti fisici. Questo aiuta molto con l'impermeabilità e la protezione dalla polvere, ma rende il dispositivo leggermente più difficile da usare.

Parlando di protezione dall'acqua, il tracker è classificato per resistere fino a 5 ATM, un valore che supera lo standard di certificazione IPX8. Per quanto riguarda i sensori, l'elenco è modesto ma tipico per questa fascia di prezzo, possiede infatti:

Accelerometro a 3 assi

Giroscopio a 3 assi

Sensore di frequenza cardiaca PPG (PPG - sensore basato sulla luce, ECG - sensore basato sull'impulso elettrico) con capacità di monitoraggio della SpO2 (ossigeno nel sangue)

La comunicazione con lo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.0. Esiste anche un modello NFC, ma la sua disponibilità per ora è limitata alla Cina e ad alcuni mercati europei. Il tracker non ha un sistema GPS integrato, ma si affida allo smartphone per il posizionamento. Ciò significa che dovrai sacrificare la portabilità se desideri misurazioni precise della distanza. Il tracker non ha un microfono o un altoparlante. Può avvisare l'utente solo tramite vibrazione. La batteria ai polimeri di litio non rimovibile ha una capacità di 125 mAh e permette di utilizzarlo per 14 giorni senza sosta: un ottimo rapporto qualità-prezzo considerando le funzioni che possiede.

