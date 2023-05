Xiaomi Robot Vacuum S12 SCONTATO su Amazon (-90 euro)

Ma se ti dicessi che da oggi non dovrai più preoccuparti di pulire il pavimento di casa? E se ti dicessi che sarà sempre super pulito e igienizzato senza che tu debba alzare un dito? Credici perché è proprio quello che accade se acquisti ora su Amazon lo Xiaomi Robot Vacuum aspira e lavapavimenti. Adesso scontato del 25%. In pratica risparmi ben 90 euro dall'attuale costo di mercato.

Ma le sorprese che Amazon ha riservato per te non sono finite. Difatti non solo usufruisci di uno sconto esclusivo ma hai anche la possibilità di dilazionare il costo in piccole e comode rate mensili.

Dimentica come si lava un pavimento perché da oggi lo farà Xiaomi Robot Vacuum al posto tuo

Il robot aspirapolvere S12 firmato Xiaomi è dotato della Tecnologia di navigazione laser. Questo lo rende in grado di eseguire scansioni a 360°, identificare in maniera ottimale l'ambiente domestico e creare una mappa accurata della tua casa. Inoltre connettendo lo Xiaomi Robot Vacuum all’app Xiaomi Home puoi personalizzare la programmazione della pulizia in base alle tue esigenze e in modo che risulti il più efficiente possibile.

Il potente motore da 4000Pa rimuove polvere e capelli con grande facilità. Dotato anche di un contenitore 2-in-1 per acqua e polvere, per una pulizia ottima e conveniente. Il serbatoio dell'acqua intelligente rilascia l'acqua in modo uniforme per offrire un'umidità costante senza bagnare il pavimento. Sono disponibili tre diverse impostazioni dell'acqua per i diversi materiali del pavimento.

La pulizia a forma di S offre una grande efficienza, mentre quella a forma di Y simula la pulizia manuale, lavando ripetutamente da sinistra a destra per offrire una rimozione efficace delle macchie. E ancora i sensori multipli permettono al robot di riconoscere gli ostacoli riducendo le possibilità di rimanere bloccato o di subire urti.

Infine la batteria da 3200mAh permette di ottenere un’autonomia fino a 130 minuti, oltre 2 ore, in modalità standard.

Cosa aspetti? Acquista ora su Amazon lo Xiaomi Robot Vacuum e dì addio ad aspirapolvere e secchio una volta per tutte.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.