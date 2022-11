Xiaomi RIBALTA il Black Friday con 5 GADGET da prendere AL VOLO

Xiaomi ha scelto di rubare la scena a tutti in questo Black Friday con una super selezione di gadget tecnologici. Cinque maxi offerte per tutte le tasche, cinque dispositivi smart che ti renderanno più semplice la quotidianità, sia dentro che fuori casa.

Il primo della lista è il mini altoparlante Mi Portable Bluetooth Speaker, che puoi portare con te ovunque per rispondere alle chiamate con un solo tocco, capire finalmente senza problemi l'altra persona mentre parla e ascoltare la tua musica preferita per più di 10 ore. Solo per oggi è tuo a 22,99€ anziché 29,99€, grazie allo sconto del 23% per l'offerta Black Friday di Amazon.

Il secondo gadget tech del listone sono le Xiaomi Buds 3, le cuffie con cancellazione del rumore fino a 40 dB, un'autonomia di 32 ore e la resistenza sia alla polvere che all'acqua. Le trovi su Amazon a meno di 95€, per effetto dello sconto del 27% sul prezzo di listino. Corri a metterle in carrello e completa l'ordine: solo oggi le paghi 94,99€ anziché 129,99€.

La selezione Xiaomi per il Black Friday prosegue con il Poco Watch. È uno smartwatch dall'eccellente rapporto qualità-prezzo, dotato di un ampio display AMOLED ad alta risoluzione. In più monitora la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e include oltre 100 modalità fitness, con un'autonomia da record di 14 giorni. Con l'offerta Black Friday di Amazon, lo porti a casa a soli 79,99€ anziché 99,99€.

Passiamo ora a uno di quei gadget tech che fanno impazzire migliaia di persone: la Mi Motion-Activated Night Light 2, un dispositivo firmato Xiaomi che può definirsi come una sorta di luce intelligente 3 in 1. Grazie al suo sensore è in grado di rilevare ogni movimento, anche al buio, accendendosi. In occasione del Black Friday, è in offerta su Amazon al prezzo super di 14,99€.

Concludiamo la selezione Xiaomi del Black Friday con il sistema Mesh AX3000, in grado di offrire una copertura della rete Wi-Fi fino a 4.000 mq e una velocità wireless fino a un massimo di 2.976 Mbps. Solo per oggi la trovi in sconto a 64,99€ su Amazon, anziché 79,99€.

