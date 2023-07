Xiaomi Redmi Watch 3 a PREZZO STRACCIATO (-47€)

Oggi ti segnalo un'offerta incredibile che ti permette di avere al polso uno smartwatch meraviglioso a un prezzo assolutamente da non credere. Dunque non perdere tempo, vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Xiaomi Redmi Watch 3 a soli 82,49 euro, anziché 129,99 euro. È un'offerta esclusiva per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio clicca qui.

Ebbene sì, se fai presto puoi avvalerti di uno sconto del 36% e risparmiare più di 47 euro sul totale. Inutile quindi dire che a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in poco tempo. Perciò fai presto e completa subito l'acquisto cliccando qui sotto.

Xiaomi Redmi Watch 3 al minimo storico su Amazon

Se non vuoi fare rinunce allora Redmi Watch 3 è sicuramente il tuo smartwatch. Si presenta con un bellissimo display AMOLED da 1,65 pollici perfettamente visibile in qualsiasi ambiente e con qualsiasi illuminazione. Ha un cinturino molto bello e comodo che lo rende confortevole ed elegante.

Potrai svolgere le tue attività sportive grazie alle 121 modalità di fitness preinstallate. E collegandolo in modalità Bluetooth al tuo smartphone avrai la possibilità di ricevere le notifiche e di rispondere addirittura alle chiamate. Ha il GPS integrato con 5 sistemi di tracciamento disponibili. Possiede un'autonomia di ben 12 giorni con una sola ricarica ed è impermeabile fino a 5 ATM.

Approfitta anche tu di questa super offerta. Prima che il tempo scada e non sia più disponibile vai su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Redmi Watch 3 a soli 82,49 euro, anziché 129,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.