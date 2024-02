Xiaomi Redmi Watch 3 Active a MINI PREZZO su Amazon: POCHISSIMI a disposizione

Se sei un appassionato di sport, non puoi perdere l'opportunità di portare a casa uno smartwatch multifunzionale ad un prezzo così piccolo! Parliamo dello Xiaomi Redmi Watch 3 Active, oggi disponibile a soli 38 euro con uno sconto del 3%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Tutte le funzionalità dello Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active è un compagno ideale per i tuoi allenamenti in quanto vanta di specifiche tecniche all'avanguardia.

Il nuovissimo display da 1,83" ultra ampio e iridescente è caratterizzato da colori intensi e una visione chiara e straordinaria che ti consente di visualizzare tutto istantaneamente, dalle notifiche dei messaggi ai dati di allenamento. Il vetro curvo ad alta resistenza 2,5D offre un aspetto più elegante e una migliore resistenza all'usura.

In più, la custodia rettangolare classica e semplice dell'orologio presenta un corpo in NCVM e una finitura metallica che ne valorizza lo splendido look.

È possibile connettere l'orologio allo smartphone tramite Bluetooth: potrai rispondere alle telefonate sull'orologio con un solo tocco e, durante il lavoro o mentre ti alleni, basterà sollevare la mano per rispondere alle chiamate in modo più pratico e semplice.

Anche la salute sarà sempre sotto controllo: il sensore ottico per ossimetria professionale rileva la saturazione dell'ossigeno nel sangue e segnala un livello basso di ossigeno, prestando costante attenzione alla tua salute. Inoltre, è in grado di monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo da poter mostrare immediatamente le variazioni. Gli avvisi verranno inviati quando la frequenza cardiaca è elevata, per salvaguardare la tua salute in qualsiasi momento.

Oggi lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active è disponibile a soli 38 euro con uno sconto del 3%. Cogli l'occasione speciale al volo!

