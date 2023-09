Xiaomi Redmi Watch 2 Lite: SCONTATO del 44% su Amazon!

Desideri un orologio digitale ma stai aspettando l'occasione giusta? Bene, è arrivata: oggi su Amazon puoi acquistare lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite usufruendo dello sconto del 44%, praticamente lo paghi quasi la metà del suo costo di mercato.

Il costo di questo prodotto, quello che trovi in store o su altre piattaforme, è di 80 euro ma tu adesso grazie al lauto sconto Amazon lo pagherai solamente 44,99 euro!

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite: ampio display, fino a 10 giorni di autonomia e 100 modalità di allenamento

Dotato di display touch a colori da 1.55 pollici ad alta risoluzione con più dettagli visualizzati. Rapporto schermo-corpo è più alto rispetto alla versione precedente ed è stato aumentato del 10%. Questo comporta un'esperienza visiva e un controllo touch decisamente migliorati.

Controllo della saturazione di ossigeno, monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 e anche monitoraggio del sonno. Tutto ciò grazie al sensore integrato PPG ad alta precisione. L'estrema durata della batteria consente di usufruire di un'autonomia anche fino a 10 giorni (dipende ovviamente anche dall'utilizzo che si fa dell'orologio). Questo comprende poi un connettore magnetico semplice da collegare.

Dotato di GPS indipendente multi-sistema. Il chipset integrato GNSS che offre prestazioni migliorate per un tracciamento della posizione più preciso. Quattro sistemi di posizionamento globale: GPS, GLONASS, Galileo e BDS. E poi ben 100 modalità di allenamento: 17 modalità fitness professionali, tra cui HIIT e Yoga per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness; 100 modalità di allenamento per offrire ancora più opzioni.

Sistemi supportati: Android 6.0 o successivo iOS 10.0 o successivo.

Non aspettare, approfitta dello sconto del 44% e acquista ora l'orologio Xiaomi su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.