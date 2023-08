Xiaomi Redmi Smart Band 2 OGGI IN PROMO su Amazon

Se sei alla ricerca di uno smartwatch ma non hai intenzione di spendere tanto ecco quello che fa al caso tuo. Si tratta dello Xiaomi Redmi Smart Band 2 che oggi trovi su Amazon in promo.

Vuoi sapere quanto costa? Se lo acquisti ora è tuo a soli 26,99 euro.

Xiaomi Redmi Smart Band 2: monitora la tua salute, il tuo allenamento e ti aggiorna sulle notifiche ricevute

L'ampio display TFT da 1,47 pollici ti offre un'area di visualizzazione davvero ampia. Questo ti garantisce un'ottima facilità di lettura sia che tu stia controllando la frequenza cardiaca durante una corsa sia che tu stia controllando i tuoi messaggi sulla strada per andare al lavoro. Puoi guardare tutto ciò che desideri con il semplice movimento del polso, questo è dotato di un corpo leggero e sottile di soli 9,99 millimetri.

Disponi inoltre di ben oltre 30 modalità fitness, come corsa all'aperto, yoga ed escursioni, per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. Ti basta un'occhiata per conoscere la durata dell'esercizio, le calorie bruciate e la frequenza cardiaca. E poi è impermeabile fino a 50 metri, la classificazione d'impermeabilità di 5 ATM indica che non è necessario rimuovere Redmi Smart Band 2 in ambienti umidi.

E ancora monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24. Il sensore PPG integrato ad alta precisione monitora la tua frequenza cardiaca 24 ore su 24 e non solo in quanto invia anche un avviso quando rileva una frequenza cardiaca anomala. Non finisce qui perché offre anche la misurazione dell'ossigeno nel sangue. E infine monitoraggio della qualità del sonno, sia di quello prolungato che dei brevi sonnellini, fornendoti report dettagliati sui ritmi del sonno per aiutarti a capire come stai dormendo.

Prendilo ora su Amazon e lo paghi solamente 26,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.