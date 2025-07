Xiaomi Redmi Pad SE da 8,7" è il tablet perfetto per spendere poco

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione spettacolare che ti permette di avere un tablet mini dal costo veramente molto basso. Dunque vai subito su Amazon prima che l'offerta scada e metti nel tuo carrello Xiaomi Redmi Pad SE da 8,7 pollici a soli 79,33 euro, invece che 99,90 euro.

Già il prezzo di listino era molto basso ma con questo sconto del 20% è da prendere al volo, senza pensarci un attimo di più. Difficilmente riuscirai a trovare un tablet con queste prestazioni a questa cifra. Si tratta infatti del minimo storico su Amazon ragion per cui devi fare davvero in fretta.

Xiaomi Redmi Pad SE da 8,7 a prezzo shock

Inutile girarci intorno, è chiaramente il prezzo a rendere in questo momento Xiaomi Redmi Pad SE da 8,7 pollici uno dei migliori mini tablet in commercio, ma non è l'unica cosa interessante. Grazie al suo processore MediaTek Helio G85 a 12 nm con la GPU ARM Mali-G32 MC2 e 4 GB di RAM è in grado di offrire buone prestazioni.

Come memoria interna in questa versione ci sono 64 GB e, anche se non sono tantissimi, potrai tranquillamente aumentarli fino a 2 TB con una scheda microSD. Il display da 8,7 pollici ha una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 90 Hz e una luminosità massima di 600 nit per essere visibile anche all'aperto. Nasconde una batteria da 6650 mAh che si ricarica rapidamente con una potenza da 18 W. Possiede una fotocamera posteriore da 8 MP e una frontale da 5 MP, pesa solo 373 grammi circa e ha uno spessore di appena 8,8 mm.

Insomma a questo prezzo è veramente regalato e quindi devi essere velocissimo. Dunque fiondati su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Redmi Pad SE da 8,7 pollici a soli 79,33 euro, invece che 99,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.