Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ in promo speciale: ancora per poco su Amazon

Ecco per te uno smartphone di ultima generazione che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità - prezzo! Si tratta dello Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, oggi disponibile su Amazon a soli 269 euro con uno sconto conveniente del 12%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un'offerta del genere non capita tutti i giorni!

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ è uno smartphone che riesce ad accontentare le esigenze di tutti, ed oggi può essere tuo ad un prezzo minimo.

Si contraddistingue per l'innovativo processore Octa Core che garantisce prestazioni ottimali così da poter effettuare qualsiasi operazione in modo fluido ed efficiente, sia nel settore lavorativo che nell'intrattenimento quotidiano. Allo stesso tempo, il suo display luminoso da 6.7 pollici offre una visualizzazione impeccabile regalando immagini sempre nitide e dai dettagli minuziosi.

L'autonomia non è da meno grazie all'enorme capacità della batteria da 5000 mAh che ti accompagna per più di una giornata senza nessuna preoccupazione. In più, con la modalità di ricarica veloce, potrai avere l'energia di cui hai bisogno in pochissimi minuti.

Questo modello è dotato, tra l'altro, di 12 GB di RAM e di 256 GB di memoria interna così da poter archiviare tutti i tuoi file e contenuti multimediali in maniera rapida e sempre sicura.

Oggi lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ è disponibile su Amazon a soli 269 euro con uno sconto conveniente del 12%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un'offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.