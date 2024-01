Xiaomi Redmi Note 13 da 49,98€ al mese per 5 mesi SENZA INTERESSI

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa fantastica promozione che ti permette di avere uno smartphone dalle prestazioni eccellenti a un prezzo davvero molto vantaggioso. Si tratta del fantastico Xiaomi Redmi Note 13 5G che ora puoi acquistare su Amazon a soli 249,90 euro, invece che 279,90 euro.

Come puoi vedere in questo momento hai la possibilità di risparmiare un bel po' di soldi con lo sconto dell'11%. Ma la promozione non è finita. Infatti questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 49,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Xiaomi Redmi Note 13 5G a un super prezzo

Questo è uno smartphone veramente molto bello, con un peso di soli 173 grammi circa e uno spessore di appena 7,6 grammi. È robusto e leggero. È dotato del potente processore MediaTek 6080 con tecnologia 5G per navigare veloce su Internet. È supportato da ben 6 GB di RAM che rendono le tue app velocissime. E in questa versione avrai 128 GB di memoria interna per installare applicazioni e archiviare foto e video senza fare sacrifici.

Possiede poi di una splendida tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP che ti permette di immortalare i momenti più belli e renderli unici. Tutto questo in un bellissimo display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento velocissima a 120 Hz. Ed è dotato di una super batteria da 5000 mAh con ricarica super rapida da 33 W.

Non perdere tempo perché un'occasione così durerà pochissimo e le unità disponibili spariranno in poco tempo. Quindi prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Redmi Note 13 5G a soli 249,90 euro, invece che 279,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.