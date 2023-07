Xiaomi Redmi Note 12 Pro in SCONTO di 97€ su eBay

Hai deciso di cambiare il tuo smartphone ma non vuoi spendere troppi soldi? Sei un po' indeciso visto l'ampia scelta sul mercato? Allora dai un'occhiata a questa occasione davvero molto interessante. Se vai adesso su eBay puoi aggiungere al tuo carrello Xiaomi Redmi Note 12 Pro a soli 242,80 euro, invece che 339,90 euro.

Ebbene sì, in questo momento puoi avvalerti di uno sconto pazzesco che porta il prezzo a uno dei più bassi mai visti e ti permette di risparmiare ben 97 euro sul totale. È chiaro che a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili tra l'altro non sono molte. Per cui fai in fretta o rischi di perdere l'offerta.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro: ottime prestazioni a prezzo basso

Questo smartphone si posiziona in una fascia tra i medio gamma e gli entry level ma ha delle ottime prestazioni che probabilmente vanno anche oltre le specifiche. Ha un fantastico display Flow AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz per immagini fluide e un tocco sensibile.

Possiede una bellissima tripla fotocamera da con sensore principale da 50 MP. Riuscirai a scattare foto incredibilmente dettagliate con una risoluzione elevatissima. Possiede una batteria potente e una ricarica rapida da 67W con cui potrai riportare la batteria al 100% in pochissimo. Monta il potente processore MediaTek Dimensity 1080 con a supporto 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. E ovviamente è anche 5G.

Non c'è assolutamente tempo da perdere perché a questa cifra è un best by assoluto e quindi ci si butteranno in tanti. Perciò, prima che le unità disponibili spariscano o il prezzo salga, vai su eBay e acquista il tuo Xiaomi Redmi Note 12 Pro a soli 242,80 euro, invece che 339,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.