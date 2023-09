Xiaomi Redmi Note 12 Pro+, PREZZO SHOCK con lo sconto di eBay

Xiaomi è ormai affermata come una delle aziende più importanti all'interno di quello che è il settore della tecnologia in toto. Si tratta di una conferma che avviene in seguito ad un apprezzamento continuo da parte del pubblico che, fin dagli inizi, ha accolto positivamente e approvato i dispositivi prodotti dall'azienda cinese, ritenendoli sempre di grande qualità a prezzi molto competitivi e non a caso spesso i device Xiaomi si sono guadagnati il titolo di best buy. Da assoluto best buy è lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ considerando il prezzo al quale lo sta proponendo eBay oggi: 322,00€ a fronte dei 499,90€ del prezzo di listino, per uno sconto totale del 36%.

Il prezzo di Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ è da capogiro con lo sconto di eBay!

Questo Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ presenta delle caratteristiche davvero interessanti. Dispone di un display Touchscreen da 6.67 pollici che pone questo smartphone al vertice della categoria. Risoluzione di 2400x1080 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo telefono non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Si tratta, dunque, di un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 200 megapixel che permette al Redmi Note 12 Pro Plus di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165x6124 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel. Monta un processore Dimensity 1080 MediaTek per svolgere tutte le attività multitasking alla massima velocità e una batteria da 5000 mAh, da sempre uno dei punti di forza degli smartphone Xiaomi.

E dunque, lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ viene proposto con un grande sconto del 36% su eBay per un prezzo finale di 322,00€. Approfittatene!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.