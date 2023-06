Xiaomi Redmi Note 12: PREZZO PICCOLISSIMO su Amazon

Vuoi sostituire il tuo smartphone ormai vecchio ma vuoi spendere poco e acquistare comunque un buon prodotto? Perfetto, oggi è il tuo giorno fortunato perché abbiamo scovato per te un telefono davvero davvero interessante che risponde a tutti questi requisiti. Oggi su Amazon puoi acquistare lo smartphone di casa Xiaomi, il Redmi Note 12 ad un piccolo prezzo.

Adesso hai la possibilità di pagarlo solamente 148,99 euro.

Redmi Note 12: tripla fotocamera, dual sim e molto molto altro.

Il Note 12 è uno smartphone Android avanzato e completo sotto tanti i punti di vista. Ma vediamo insieme nel dettaglio quali sono le caratteristiche che ne fanno un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Innanzitutto questo dispositivo della casa Xiaomi dispone di un grande display AMOLED da 120 Hz, fluido e vivido, da 6.67 pollici con una risoluzione di 2400x1080 pixel. Le funzionalità offerte da questo smartphone sono veramente tante e all'avanguardia. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente. Si tratta poi di un cellulare Dual Sim con cui puoi quindi gestire due numeri, come per esempio il tuo personale e quello che usi per il lavoro, tutto in un unico dispositivo.

Si tratta di un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla tripla fotocamera da ben 48 megapixel che gli permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8000x6000 pixel e di registrare video in alta definizione alla risoluzione di 1920x1080 pixel. Lo spessore di 8mm è veramente contenuto e rende questo telefono ancora più spettacolare e più pratico da usare e portare sempre con te.

Prendilo ora su Amazon a soli 148,99 euro.

