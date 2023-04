Xiaomi Redmi Note 11S a prezzo FOLLE su Amazon (-40%)

Ti segnalo uno degli smartphone più interessanti e apprezzati degli ultimi tempi che oggi puoi acquistare a una cifra davvero da non credere. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Xiaomi Redmi Note 11S a soli 180,79 euro, invece che 299,99 euro.

In questo momento dunque puoi beneficiare di uno sconto del 40% e avere un risparmio di oltre 119 euro. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Un'offerta da non lasciarsi scappare per nessun motivo.

Xiaomi Redmi Note 11S: il medio gamma a prezzo hot

Non ci sono dubbi sul fatto che Xiaomi Redmi Note 11S sia un ottimo medio gamma. Ma a questo prezzo è davvero l'offerta del giorno. Siamo di fronte a uno smartphone che presenta un bellissimo e ampio display AMOLED FHD+ 6,43 pollici con colori intensi e nitidi. Potrai guardare video e giocare godendoti un'esperienza meravigliosa. In questa versione avrai a disposizione 128 GB di memoria interna espandibile.

È anche leggero, pesa solo 179 grammi e ha uno spessore di poco superiore agli 8 mm. Racchiude una super batteria da 5000 mAh in grado di durare per tantissimo tempo ed è anche dotato di una ricarica rapida da 33 W che ti permette di averlo dallo 0 al 100% in meno di un'ora. E poi è dotato di una fotocamera principale da 108 MP.

Insomma, uno smartphone così performante a questo prezzo andrà via in un attimo. Quindi prima che sia tardi dirigiti su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Redmi Note 11S a soli 180,79 euro, invece che 299,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai comodamente a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

