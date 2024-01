Xiaomi Redmi Note 11S: il prezzo scende a 149€ su Amazon (-33%)

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11S è in queste ore disponibile su Amazon a 149 euro, grazie al 33% di sconto sul prezzo consigliato di 224 euro. Il modello in offerta è quello in colorazione Gray con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ecco il link all'offerta.

Per caratteristiche e usabilità, oltre che per l'ottimo prezzo a cui viene venduto oggi, il Redmi Note 11S di Xiaomi è un'ottima soluzione per chi è alla ricerca di un medio di gamma economico con un bel display, un comparto camere al di sopra delle aspettative e una batteria di lunga durata. Possiamo affermare, senza paura di essere smentiti, che si tratti di uno dei migliori medi di gamma economici oggi in circolazione.

Xiaomi Redmi Note 11S in sconto del 33% su Amazon

Una fotocamera principale da 108MP, un display AMOLED FullHD+ con refresh rate a 90 Hz e una ricarica rapida a 33W: questi i principali punti di forza del Redmi Note 11S, uno smartphone che sotto i 150 euro è un best buy assoluto in questo inizio 2024.

Il sistema multimediale è composto da quattro camere: quella principale da 108MP, una ultra-grandangolare da 8MP, una macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP. Le immagini scattate con questo telefono sono sorprendentemente ultra-nitide, a livello dei medi di gamma di fascia superiore.

Un altro elemento chiave dello smartphone Redmi è il display da 6,43 pollici con risoluzione FullHD+. Grazie al refresh rate a 90 Hz e la tecnologia del pannello AMOLED, l'esperienza visiva è sempre di grande impatto. Si tratta dunque di un dispositivo più che convincente per l'intrattenimento.

Segnaliamo infine l'ottima autonomia del telefono, grazie alla batteria di lunga durata con capacità pari a 5.000 mAh. A questo dato si aggiunge quello della ricarica rapida a 33 W, grazie al quale l'efficienza della ricarica è di gran lunga migliore rispetto a quello offerto dalla concorrenza.

Xiaomi Redmi Note 11S è in offerta a soli 149 euro su amazon.it. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con le spese di spedizione gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.