Xiaomi Redmi Note 11S: che PREZZO su Amazon (-37%)

Se vuoi acquistare uno smartphone dalle ottime caratteristiche e hai un budget sotto i 200 euro, non ti preoccupare ho trovato la soluzione perfetta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Redmi Note 11S a soli 188,61 euro, invece che 299,90 euro.

In questo momento dunque, e ancora per poco, puoi beneficiare di uno sconto del 37% che ti permette di risparmiare oltre 111 euro sul totale. Davvero una promozione da non perdere per nessun motivo. Tra l'altro questa versione che ti segnalo è quella da 128 GB di memoria interna, quindi la migliore. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Xiaomi Redmi Note 11S: a questa cifra è un best buy

Non ci sono dubbi che a questo prezzo Redmi Note 11S è davvero una bomba. È uno smartphone entry level dalle ottime prestazioni che non delude affatto. A partire dal bellissimo display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici che riesce a restituire immagini nitide e dettagliate con colori vivaci. Ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una super batteria da 5000 mAh con una ricarica rapida da 33 W.

Monta il potente processore MediaTek Helio G96 con 8 Core e ben 8 GB di RAM a supporto per migliorare la velocità e le performance anche quando devi giocare ai titoli più recenti. Gode di un doppio altoparlante per un suono stereo coinvolgente. E poi possiede una quadrupla fotocamera con sensore principale da 108 MP, grandangolo, macro e profondità per scatti professionali in qualsiasi momento della giornata.

Insomma a un prezzo davvero piccolo ti porti a casa uno smartphone pazzesco. Come spesso accade però queste sono promozioni limitate che durano poco. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Redmi Note 11S a soli 188,61 euro, invece che 299,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.