Xiaomi Redmi Note 11S ad un prezzo SCONTATISSIMO: FOLLIA AMAZON

Xiaomi è un'azienda versatile e ormai nota per l'ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi prodotti e in particolar modo dei suoi smartphone. Oggi, lo Xiaomi Redmi Note 11S è in sconto del 36% per un costo finale di 143,99€.

Xiaomi Redmi Note 11S al 36% di sconto: enorme affare

Xiaomi Redmi Note 11S si presenta come uno smartphone all'avanguardia, offrendo un eccezionale rapporto qualità-prezzo grazie alle sue specifiche avanzate e alla versatilità delle sue funzionalità. Il dispositivo vanta un display AMOLED da 6,43 pollici, che assicura una straordinaria qualità dell'immagine con colori vivaci e contrasti nitidi. La risoluzione di 2400 x 1080 pixel e la frequenza di aggiornamento di 90 Hz garantiscono un'esperienza visiva fluida e piacevole, con animazioni nitide. Alimentato dal processore MediaTek Helio G96, un chip octa-core con una velocità massima di clock di 2,05 GHz, il Redmi Note 11S gestisce agevolmente le attività quotidiane e offre una buona performance anche in giochi impegnativi. La fotocamera principale da 108 MP promette scatti di alta qualità, mentre la fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e la fotocamera macro da 2 MP aggiungono versatilità alla suite fotografica. La fotocamera frontale da 13 MP assicura selfie e videochiamate di ottima qualità. Con una generosa batteria da 5000 mAh, lo smartphone offre una durata sufficiente per una giornata intera. La ricarica rapida da 33 W consente di ricaricare completamente la batteria in circa un'ora. Ulteriori caratteristiche includono opzioni di memoria RAM da 6 GB o 8 GB e memoria interna da 64 GB o 128 GB. Il Redmi Note 11S opera con il sistema operativo Android 12 e presenta un sensore di impronte digitali montato lateralmente e altoparlanti stereo. Acquista lo Xiaomi Redmi Note 11S al 36% di sconto su Amazon Amazon, oggi, applica un mega sconto del 36% sullo Xiaomi Redmi Note 11S vendendo, così, lo smartphone al prezzo totale di 143,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.