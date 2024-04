Xiaomi Redmi Note 11S ad un PREZZO RIDICOLO con il mega sconto su Amazon

Xiaomi Redmi Note 11S si distingue per le sue incredibili caratteristiche, offrendo prestazioni di livello superiore sia per la fotografia che per il gaming. Dotato del processore MediaTek Helio G96, abilita una fotocamera da 108 MP che cattura dettagli nitidi e immagini potenti. Inoltre, la frequenza di aggiornamento del display a 90 Hz garantisce un'esperienza fluida e reattiva, perfetta sia per la navigazione che per il gaming.

Il display ad alta frequenza di aggiornamento a 90 Hz del Redmi Note 11S assicura una reattività senza pari, offrendo una sensazione di scorrimento fluido e una vivace esperienza visiva. Grazie alla tecnologia AMOLED, le immagini sono vivide, coinvolgenti e accattivanti.

Il sistema quad camera AI da 108 MP consente di catturare ogni momento della vita con una qualità grafica eccezionale. Con una fotocamera principale da 108 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP, hai a disposizione una gamma completa di opzioni per esprimere la tua creatività fotografica.

La dissipazione del calore multidimensionale e progettata scientificamente assicura un raffreddamento efficiente del dispositivo durante le sessioni di utilizzo intense. Con la tecnologia LiquidCool viene garantita una dispersione ottimale del calore, consentendo al dispositivo di rimanere fresco anche durante le attività più impegnative. Infine, la ricarica rapida da 33 W pro accompagna la massiccia batteria da 5000 mAh, garantendo una ricarica efficiente e veloce.

Amazon, oggi, lancia una mega promozione con sconto del 56% sullo Xiaomi Redmi Note 11S che viene venduto a 132€.