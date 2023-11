Xiaomi Redmi Note 11S a PREZZO OUTLET: Amazon impazzisce

I telefoni Xiaomi offrono una combinazione di prestazioni solide, design attraente e un rapporto qualità-prezzo competitivo. Su Amazon oggi, lo Xiaomi Redmi Note 11S è scontato del 29% per un costo finale di 158€.

Xiaomi Redmi Note 11S scontatissimo

Lo Xiaomi Redmi Note 11S si presenta come uno smartphone all'avanguardia con caratteristiche di spicco che lo rendono una scelta intrigante per gli utenti in cerca di prestazioni e qualità fotografica. Il dispositivo vanta un display AMOLED da 6,43 pollici, che cattura l'attenzione con una risoluzione nitida di 2400 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento elevata di 90 Hz. Questo si traduce in un'esperienza visiva coinvolgente con colori vivaci e contrasti nitidi.

Al cuore del Redmi Note 11S batte il processore MediaTek Helio G96, un chipset di fascia media che offre prestazioni soddisfacenti per una varietà di attività quotidiane, dalla navigazione web all'utilizzo dei social media.

Per quanto riguarda la fotocamera, lo smartphone si fa notare con una potente fotocamera principale da 108 MP che promette scatti e video di alta qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera ultra grandangolare da 8 MP è ideale per catturare paesaggi, mentre la fotocamera macro da 2 MP si focalizza sui dettagli. La fotocamera frontale da 13 MP consente selfie e videochiamate di buona qualità.

Tra le altre caratteristiche salienti, troviamo una generosa batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W, offrendo una lunga durata e tempi di ricarica efficienti. Le opzioni di memoria includono 6 GB o 8 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di memoria interna. Il dispositivo funziona con il sistema operativo Android 12, offrendo un'esperienza utente moderna e personalizzabile.

Oggi, su Amazon, lo Xiaomi Redmi Note 11S è in offerta con uno sconto del 29% per un costo finale di 158€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.