Xiaomi Redmi Note 11S a METÀ PREZZO su Amazon

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11S è una delle offerte del giorno di Amazon, dove è disponibile al prezzo di 150€ invece che 299,90€ grazie allo sconto del 50%. Un vero affare. Ecco il link all’offerta.

Redmi Note 11S è tra i migliori smartphone di fascia medio-bassa presente oggi sul mercato. Tra le caratteristiche più importanti la fotocamera da 108 megapixel, il display AMOLED FHD+ e la batteria di lunga durata.

Xiaomi Redmi Note 11S in sconto del 50% su Amazon

Il modello Note 11S di Redmi in vendita su Amazon offre un'eccellente fotocamera da 108 megapixel, per scatti superiori alla media e pronti per essere condivisi sui social all'istante. A completare il comparto multimediale ci sono poi una ultra-grandangolare da 8 MP, una di profondità da 2 MP e una macro da 2 MP.

Pollice in alto anche per il refresh rate a 90 Hz e la batteria di 5000 mAh, che consente di usare il telefono per tutto il giorno (e oltre) anche nelle giornate di maggior stress. Un altro punto di forza da sottolineare è la ricarica rapida da 33W, che riduce i tempi di carica del 26%.

Il modello in offerta è quello nella versione da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che vanno ad affiancare il processore MediaTek Helio G96. Il colore di vendita è il Blu.

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è in offerta a soli 150€ su amazon.it. Cogli al volo la promo per risparmiare 150€ sul prezzo di vendita consigliato.

