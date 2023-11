Approfitta ora dell'avvio del Black Friday che porta con sé una fantastica cascata di sconti. Abbiamo scovato qualcosa per te che sei alla ricerca di un buon smartphone: si tratta dello Xiaomi Redmi Note 11 Pro ora in super promo su Amazon. Il prezzo è davvero super conveniente grazie allo sconto del 47%!

Costava 379,90 euro ma tu ora lo paghi solamente 199,99 euro e in più hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in piccole rate mensili a tasso zero.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro: il prezzo è mini per le prestazioni che possiede!

Dotato di una configurazione a tripla fotocamera posteriore questo Xiaomi offre un'esperienza fotografica eccezionale senza compromessi. La sua fotocamera principale da 108 MP cattura immagini straordinarie con colori vivaci; una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP estende la tua prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi; un obiettivo macro da 2 MP che cattura i minimi dettagli da vicino.

A caratterizzare la parte anteriore del telefono c'è una fotocamera frontale da 16 MP in grado di catturare se stessi chiari e naturali. La fotocamera principale da 108 MP di livello professionale utilizza il sensore Samsung HM2 con un sensore di grandi dimensioni a 1/1,52 pollici e supporta la tecnologia di binning dei pixel 9 in 1 e un doppio ISO nativo per fornire immagini incredibili in tutte le condizioni di illuminazione, con risultati spettacolari soprattutto in penombra.

Il Redmi Note 11 Pro 5G è dotato di una ricarica turbo da 67 W, che consente di caricare oltre la metà della sua batteria ad alta capacità da 5.000 mAh in soli 15 minuti. Alimentato da Snapdrago 695 offre anche prestazioni fluide e affidabili con supporto 5G. E ancora scarica l’app Amazon Alexa per utilizzare Alexa mani libere. Con Alexa sul tuo telefono, puoi usare la tua voce per fare acquisti su Amazon, ascoltare musica, fare una chiamata e molto altro. Senza toccare nulla. Basta chiedere e Alexa ti risponderà all’istante

Con un ampio display DotDisplay Full HD+ AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento del display di 120 Hz questo Redmi Note migliora l'esperienza dello schermo con una risposta scorrevole e transizioni prive di ritardi. Il bellissimo display è racchiuso in un corpo con un design alla moda a bordo piatto Inoltre, con i doppi altoparlanti super lineari situati nella parte superiore e inferiore del telefono offre un suono stereo coinvolgente per giocare o guardare video.

