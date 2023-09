Xiaomi Redmi Note 11 Pro con schermo 120 Hz AMOLED DotDisplay ad un prezzo FOLLE su Amazon

Il nuovo Redmi Note 11 Pro 5G di Xiaomi è il telefono ideale per chi cerca di risparmiare ma esige un certo standard elevato. Con un display AMOLED, una potente fotocamera e connettività 5G ultraveloce, ti permetterà di fare tutto ciò che preferisci. Acquistalo ora su Amazon a soli 303,99€ invece di 379,90€.

Grazie quindi al display AMOLED da 6.67 pollici potrai goderti la comodità di un ampio schermo dotato di una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Che tu stia guardando video, sfogliando le foto o giocando, l'esperienza visiva sarà eccezionale.

Inoltre, grazie alla fotocamera tripla da 108 MP potrai scattare foto straordinarie. La tripla fotocamera posteriore ti permette di esplorare la tua creatività fotografica con diverse modalità e obiettivi.

Sperimenta la velocità incredibile del 5G, che ti consente di scaricare contenuti, giocare online e trasmettere in streaming senza blocchi e interruzioni di vario genere.

E come se non bastasse, è alimentato dal processore Snapdragon 695, che offre prestazioni fluide e reattive. Possiede inoltre 6 GB di RAM e 128 GB di storage, quindi avrai spazio e potenza a sufficienza per qualsiasi cosa tu voglia fare.

E grazie ad Alexa integrata, puoi controllare il tuo telefono con comandi vocali, rendendo la tua vita digitale ancora più comoda. Approfitta ora dello sconto FOLLE su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

