Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G può essere tuo con uno sconto del 26% su Amazon

I produttori di smartphone sono sempre alla ricerca di metodi innovativi per realizzare smartphone economici dal design accattivante e Xiaomi ci è riuscita con il Redmi Note 11 Pro 5G. Il telefono vanta un aspetto snello con bordi squadrati ed un retro in policarbonato. Acquistalo su Amazon a soli 279,90€ invece di 379,90€.

Il Redmi Note 11 Pro 5G ha uno schermo AMOLED Full HD+ da 6,67 pollici con un rapporto di aspetto 20:9 e una risoluzione di 2400x1080, che lo rende un telefono alto da usare con due mani. Il display, d'altra parte, ha un aspetto fantastico, con colori brillanti, contrasto elevato e la possibilità di aumentare la frequenza di aggiornamento fino a un massimo di 120 fps, consentendo anche ai giochi graficamente impegnativi di funzionare senza problemi.

Il Redmi Note 11 Pro 5G è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G e viene fornito con 8 GB di memoria LPDDR4X e 128 GB di memoria UFS 2.2, che può essere aggiornata fino a 1 TB con una scheda microSD. Le prestazioni del telefono sono adeguate nella maggior parte dei casi, senza ritardi significativi nell'avvio delle applicazioni o nel passaggio da una schermata all'altra.

La fotocamera principale del Redmi Note 11 Pro 5G è dotata di un sensore da 108 MP f/1.9, una macro da 2 MP f/2.4 e un obiettivo ultrawide da 8 MP f/2.2. Sebbene i risultati siano contrastanti, questo telefono è in grado di scattare fotografie straordinarie con chiarezza, colori e contrasto elevati.

La resistenza alla polvere e all'acqua IP53 del telefono è una delle sue caratteristiche principali, ed è fantastica per il prezzo. I bordi squadrati e le dimensioni ridotte del Redmi Note 11 Pro 5G lo rendono semplice da utilizzare con una sola mano e il design ben bilanciato del telefono rende più facile ignorare il peso di 202 grammi.

Sulle cornici superiore e inferiore sono presenti doppi altoparlanti, un connettore da 3,5 mm per le cuffie e una porta di ricarica USB-C che funge anche da slot ibrido per schede SIM/microSD. Il telefono è dotato anche di una custodia in silicone che ne migliora la maneggevolezza e la protezione, anche se ne sminuisce l'estetica.

Nel complesso, il Redmi Note 11 Pro 5G è uno smartphone a basso costo con un aspetto accattivante, prestazioni solide e buone capacità fotografiche. Se si desidera uno smartphone con queste caratteristiche senza spendere troppo, il Redmi Note 11 Pro 5G è una buona opzione. Approfitta ora dello sconto del 26% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

