Xiaomi Redmi Note 11 su eBay a prezzo ASSURDO (-25%)

Hai bisogno di uno smartphone che costi poco ma che garantisca comunque delle buone prestazioni? Non riesci a trovare l'offerta giusta? Allora lascia che ti aiuti segnalandoti questa interessantissima promozione. Se vai adesso su eBay puoi mettere nel tuo carrello Xiaomi Redmi Note 11 a soli 156,99 euro, invece che 209,90 euro.

Per cui in questo momento puoi risparmiare quasi 53 euro, avvalendoti di questo sconto del 25%. Un'offerta che non ha precedenti, per cui devi essere rapido. I pezzi venduti sono già tantissimi e come spesso succede le unità disponibili non sono tante.

Xiaomi Redmi Note 11: a questo prezzo è un best buy

Che Xiaomi Redmi Note 11 sia un ottimo smartphone non si mette in discussione, ma a questo prezzo è l'affare del giorno. Potrai goderti immagini e video in alta definizione grazie al bellissimo e ampio display da 6,43 pollici con refresh rate a 90 Hz. Ogni cosa, dai giochi alle semplici app, sarà fluido e veloce. Questo perché monta il potente processore Snapdragon 680 con a supporto 4 GB di RAM.

Anche le foto saranno sempre perfette. Infatti è dotato di una quadrupla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-wide da 8 MP e camera macro e di profondità da 2 MP. È poi dotato di una super batteria da 5000 mAh e una ricarica rapida da 33 W. In questa versione avrai a disposizione ben 128 GB di memoria interna.

Non ci sono storie, a questa cifra, uno smartphone che offre queste ottime prestazioni, non lo puoi trovare da nessun'altra parte. Quindi prima che sia tardi vai su eBay e acquista il tuo Xiaomi Redmi Note 11 a soli 156,99 euro, invece che 209,90 euro. Completa l'ordine adesso e lo potrai ricevere comodamente a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

