Xiaomi Redmi Note 11 è lo SMARTPHONE perfetto per CHIUNQUE: MEGA PROMOZIONE

Xiaomi è diventata nota per offrire smartphone con ottime specifiche tecniche a prezzi competitivi. Oggi Amazon applica uno sconto del 38% sullo Xiaomi Redmi Note 11 per un costo finale di 155€.

A questo prezzo Xiaomi Redmi Note 11 è un super best buy

Il Redmi Note 11 offre un'esperienza di smartphone potenziata con un'attenzione particolare alle prestazioni ad alta efficienza energetica. Alimentato da un processore Snapdragon 680 a 6 nm, il dispositivo offre prestazioni elevate con un notevole risparmio energetico.

Il display del Redmi Note 11 è un AMOLED DotDisplay FHD+ che offre un'esperienza coinvolgente e scorrevole con una frequenza di aggiornamento del display di 90Hz, che assicura animazioni fluide e transizioni senza lag. La frequenza di campionamento del tocco di 180Hz aumenta la precisione delle interazioni con il display.

Il design del telefono è elegante e alla moda, con una texture morbida e una sensazione tattile confortevole. Nonostante una grande batteria da 5.000 mAh, il dispositivo rimane leggero e sottile, con uno spessore di 8,09 mm e un peso di 179 g, offrendo una presa in mano comoda e agevole.

Per gli amanti della fotografia, il Redmi Note 11 è dotato di una configurazione quad camera da 50 MP Al, che cattura dettagli sorprendenti in foto e video. Le funzionalità software, come il Night Mode 2.0, il Kaleidoscope e la modalità Vlog, arricchiscono ulteriormente le capacità fotografiche del dispositivo, consentendo di catturare momenti speciali in modo straordinario.

Oggi è possibile acquistare su Amazon lo Xiaomi Redmi Note 11 con uno sconto del 38% e come prezzo finale 155€.

