Xiaomi Redmi Note 10 Pro in SUPER SCONTO su Amazon (-33%)

Approfitta velocemente di questa offerta che trovi adesso su Amazon per fare il tuo uno smartphone medio gamma a un prezzo davvero conveniente. Metti subito nel tuo carrello Xiaomi Redmi Note 10 Pro a soli 218,90 euro, invece che 329 euro.

Goditi questo sconto del 33% e inoltre se preferisci, acquista subito e paga a rate con Cofidis al check-out. Questo smartphone ha un bellissimo e ampio display AMOLED da 6,67 pollici a 120Hz. È dotato di 8GB di RAM e 128GB di memoria. Ha una super batteria da 5020mAh, una quadrupla fotocamera per scatti incredibili ed è Dual SIM.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro a questo prezzo è un best buy

Lo schermo di questo bellissimo smartphone ha un refresh rate incredibilmente alto, si aggiorna 120 volte al secondo. Questo vuol dire che i tuoi contenuti saranno sempre fluidi. Potrai godere di un esperienza di gioco superiore grazie all'elevata velocità di risposta con cui riuscirai ad anticipare le mosse dei tuoi avversari. La luminosità si regola in automatico in base all'ambiente circostante per darti sempre la visibilità migliore.

Il potente processore Qualcomm Snapdragon 732G, supportato dagli 8GB di RAM ti consente di aprire e usare le applicazioni in modo super veloce, senza nessun rallentamento. Non dovrai nemmeno preoccuparti della memoria perché hai 128GB di archiviazione disponibile. La fotocamera principale è dotata di doppio ISO nativo per immortalare i tuoi momenti più belli in modo professionale. Ogni scatto sarà pieno di dettagli e colori intensi.

Non aspettare che sia tardi perché un'offerta del genere scadrà breve. Quindi prima che succeda vai su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Redmi Note 10 Pro a soli 218,90 euro, invece che 329 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per i clienti Prime.

