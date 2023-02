Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 196€ è una BOMBA (disponibilità limitata)

Prima che sia tardi ti devo subito dire che in questo momento ci sono pochissime unità disponibili a questo prezzo, per cui se non vuoi perderti l'occasione devi essere rapido. Vai ora su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Redmi Note 10 Pro a soli 196 euro, invece che 329,90 euro.

Esatto, siamo di fronte a uno sconto pazzesco del 41% che ti permette di risparmiare quasi 134 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Non c'è dubbio a questo prezzo è un affare. Uno smartphone molto performante in questa versione da 128GB.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: il prezzo è da capogiro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro si presenta con un bellissimo schermo AMOLED da 6,67 pollici FHD che restituisce immagini fluide e dai colori vividi. Sicuramente giocare e guardare video sarà un'esperienza unica. Pesa solo 193 grammi, per cui non è neanche molto pesante considerando le sue generose dimensioni.

In questa versione che ti segnalo avrai a disposizione 128GB di memoria. Che sono ottimi per archiviare tutto quello che vuoi senza sacrificare nulla. Ed è dotato di 6GB di RAM che spingono sull'acceleratore e rendono le applicazioni fluide e veloci. Quadrupla fotocamera, principale da 108 MP per scatti mozzafiato. E super batteria da 5020 mAh che dura una vita e si ricarica velocemente.

Non c'è molto da dire, un prezzo del genere farà battere tanti cuori e le già pochissime unità disponibili scenderanno a zero in un lampo. Per cui, se non vuoi arrivare tardi, corri su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Redmi Note 10 Pro a soli 196 euro, invece che 329,90 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita in tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.