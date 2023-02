Xiaomi Redmi Buds 4 Pro: il prezzo CROLLA su Amazon (-31%)

Oggi se fai alla svelta puoi portarti a casa degli auricolari wireless eccellenti a un prezzo davvero vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Redmi Buds 4 Pro a soli 69,28 euro, invece che 99,99 euro.

Grazie a questo sconto del 31% puoi avere un risparmio di ben 30 euro sul totale. Soprattutto metti le mani su queste cuffiette Bluetooth con un audio stupendo. Sia per ascoltare musica che per effettuare chiamate sono il top. Filtrano i rumori ambientali, hanno una connessione stabile, una batteria gigante e sono molto comode.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro: l'eccellenza in sconto

Non c'è molto da dire se non che a questo prezzo bisogna proprio correre. Xiaomi Redmi Buds 4 Pro hanno un algoritmo innovativo che riesce a regalarti un audio immersivo. Riuscirai a percepire ogni singola nota nei tuoi brani musicali e ti sembrerà di essere a un concerto. Inoltre sono dotati della cancellazione del rumore che blocca il 99,3% del rumore ambientale. E puoi decidere se impostarlo su leggero, bilanciato o profondo, in base alle tue esigenze.

Hanno dei comodi comandi touch che ti permettono, con una lieve pressione, di mettere in pausa una traccia, di rispondere o rifiutare le chiamate e di alzare o abbassare il volume. Anche le chiamate saranno ottime. Non solo percepirai chi ti parla in modo chiaro ma anche chi ti ascolta udrà la tua voce forte e limpida. Poi sono molto leggere ed ergonomiche. Le puoi usare per diverse ore senza che ti diano fastidio. E hanno una batteria in grado di durare per 36 ore grazie alla custodia di ricarica.

Approfitta anche tu di questa strepitosa offerta, ma sii rapido perché scadrà a breve. Per cui vai ora su Amazon e acquista i tuoi Xiaomi Redmi Buds 4 Pro a soli 69,28 euro, invece che 99,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

