Xiaomi Redmi Buds 4 Pro: auricolari wireless TOP al 39% in MENO

Se vuoi degli auricolari true wireless top di gamma a un prezzo davvero vantaggioso non devi assolutamente perdere questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Redmi Buds 4 Pro a soli 60,66 euro, invece che 99,99 euro.

Considera che per questa colorazione si tratta del prezzo più basso di sempre per cui devi davvero essere veloce per averli a questa cifra. In questo momento puoi beneficiare di uno sconto del 39% che ti fa risparmiare circa 39 euro sul totale. Da non lasciarseli scappare per nessun motivo.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro a prezzo shock su Amazon

Questi auricolari senza fili sono davvero eccezionali grazie a una connessione perfettamente stabile e senza latenza che ti garantisce un accoppiamento veloce. Godono di un audio immersivo con cancellazione attiva del rumore che elimina i disturbi di sottofondo e addirittura il vento fino a 43dB. Sia le chiamate che la musica o i video saranno perfetti.

Sono leggerissimi, molto comodi e possiedono dei comandi che si attivano semplicemente sfiorando l'auricolare. Li puoi usare anche per fare sport dato che sono resistenti all'acqua con certificazione di grado IP54. E poi hanno una super batteria in grado di durare sino a 9 ore con una singola ricarica e per 36 ore grazie alla custodia.

È chiaro che a questa cifra le vorranno tutti e quindi per non perdere l'offerta dovrai essere velocissimo. Per cui vai subito su Amazon e acquista i tuoi Xiaomi Redmi Buds 4 Pro a soli 60,66 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

