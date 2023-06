Xiaomi Redmi Buds 4 Lite con Bluetooth 5.3 a meno di 25 euro su Amazon

I nuovi auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 Lite offrono un'esperienza audio straordinaria grazie alle loro caratteristiche avanzate. Dotati di tecnologia Bluetooth 5.3, garantiscono una connessione stabile sia che tu stia ascoltando musica, guardando film o effettuando chiamate. Acquistale ora su Amazon a soli 24,09€ invece di 34,99€.

La cancellazione del rumore AI delle Redmi Buds 4 Lite ti permette di isolarti dal mondo esterno e di immergerti completamente nella tua musica preferita. Che tu sia in metropolitana, in ufficio o in palestra, non farà differenza. I rumori di fondo saranno ridotti al minimo, consentendoti di goderti ogni dettaglio della tua musica.

La durata della batteria è un aspetto fondamentale per gli auricolari wireless, e i Redmi Buds 4 Lite non deludono. Con una singola carica, puoi goderti fino a 20 ore di riproduzione continua. Inoltre, la custodia di ricarica supporta la ricarica wireless, offrendoti un'esperienza di utilizzo ancora più comoda e senza fili.

Grazie al collegamento Google Veloce, puoi accedere rapidamente all'assistente vocale Google con un solo tocco sugli auricolari. Controlla la tua musica, invia messaggi, fai chiamate e controlla i tuoi dispositivi smart senza dover prendere il telefono in mano. L'esperienza di utilizzo diventa ancora più fluida e intuitiva.

Inoltre sono dotati di driver dinamici da 12 mm che offrono un suono ricco e dettagliato. Ogni nota e ogni battito saranno riprodotti in modo chiaro e coinvolgente, regalandoti un'esperienza audio immersiva.

E con la certificazione di resistenza all'acqua IP54, li puoi utilizzare senza preoccupazioni anche durante le attività sportive o in condizioni atmosferiche avverse. Sono progettati per resistere a sudore, pioggia e spruzzi d'acqua.

Non lasciarti scappare lo sconto incredibile del 31% e acquistale ora su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.