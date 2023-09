Xiaomi Redmi 9C: lo smartphone per tutti A MENO DI 90€!

Xiaomi è un'azienda cinese fondata nel 2010 da Lei Jun e alcuni partner. È nota per essere una delle principali aziende tecnologiche al mondo, specializzata nella produzione di smartphone, dispositivi per la casa intelligente e altri prodotti e servizi legati alla tecnologia. Xiaomi è particolarmente famosa per offrire prodotti di alta qualità a prezzi accessibili. La società è cresciuta rapidamente ed è diventata un marchio globale con una presenza significativa in numerosi mercati internazionali. L'offerta di oggi coinvolge un telefono targato proprio Xiaomi: il Redmi 9C che scende al di sotto dei 90€ per un prezzo finale di soli 87€ ed uno sconto del 42%.

Smartphone Xiaomi ad 87€: Amazon mette in maxi sconto il Redmi 9C

Il telefono è dotato di tripla fotocamera posteriore AI, fa durare i ricordi con la tripla fotocamera AI, catturando i tuoi momenti preferiti con colori vivaci Fotocamera principale da 13 MP, sensore di profondità da 2 MP, lampeggiatore LED, fotocamera macro da 2 MP. Un display immersivo HD + da 6,53 ". L'ampio display consente di immergerti completamente nel mondo virtuale. Massiccia batteria da 5000 mAh.

Usa il sensore di impronte digitali nella parte posteriore o fai sbloccare il telefono quando riconosce il tuo viso con AI Face Unlock. Dotato, inoltre, di un nuovo aspetto lucido. La parte posteriore presenta un design strutturato che impedisce le impronte digitali in modo che il dispositivo possa mantenere il suo aspetto incontaminato in ogni momento. Siamo di fronte, dunque, ad un telefono molto accessibile e che fa della sua batteria e della sua semplicità di fondo i suoi punti di forza.

L'offerta di Amazon, dunque, equivale ad uno sconto del 42% che permetterà di acquistare lo Xiaomi Redmi 9C al prezzo competitivo e vantaggioso di 87€. Un'occasione davvero imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.