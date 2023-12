Xiaomi Redmi 12C da 128 GB a soli 112€ su Amazon (nuovo minimo storico)

Tra le offerte del giorno di Amazon segnaliamo lo smartphone Xiaomi Redmi 12C, proposto nella configurazione 4GB+128GB, in vendita a 112,63€, grazie a uno sconto del 43% rispetto al prezzo di vendita consigliato di 197,26€. Ecco il link all’offerta.

Redmi 12C è un telefono con schermo da 6,71 pollici, 4 GB di RAM e processore ‎MediaTek Helio G85. Si tratta di un'ottima idea regalo per questo Natale, visto l’ottimo sconto disponibile e l'elevato rapporto qualità-prezzo.

Xiaomi Redmi 12C in sconto del 43% su Amazon

Il Redmi 12C di Xiaomi è un prodotto di fascia medio-bassa, perfetto per chi non ha troppe pretese ma allo stesso tempo non vuole rinunciare a caratteristiche interessanti.

Uno dei suoi fiori all'occhiello è il comparto fotografico: grazie alla doppia fotocamera da 50 megapixel, consente di scattare delle immagini ad alta risoluzione e di creare degli ottimi video Full HD. In più è presente una fotocamera da 5 MP per scattare dei selfie ricchi di dettagli e colori.

Lo smartphone di Redmi si presenta anche con un design sottile (appena 8.8 millimetri), un processore MediaTek Helio G85 octa-core e una memoria interna da 128 GB (espandibile). A completare il tutto ci pensa l'ottima autonomia, altro punto di forza di uno smartphone che ha tutto per continuare a vendere tanto anche nei primi mesi del nuovo anno.

Ricapitolando, lo Xiaomi Redmi 12C da 128 GB, nella colorazione Graphite Gray, si trova in vendita a 112,63€ sul sito amazon.it. La consegna è gratuita per tutti gli utenti iscritti ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.