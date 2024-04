Xiaomi Redmi 12C ad un prezzo SHOCK su Amazon

Xiaomi è un'azienda che è riuscita a guadagnarsi la fiducia degli utenti in pochi anni, con dispositivi di qualità a prezzi sempre molto accessibili e modici e oggi, su Amazon, lo Xiaomi Redmi 12C viene maxi scontato del 47% e viene venduto a 104,68€.

Scontatissimo lo Xiaomi Redmi 12C su Amazon

Lo Xiaomi Redmi 12C si distingue come un telefono che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, ideale per coloro che cercano prestazioni affidabili senza spendere una fortuna. Dotato di un display HD+ da 6,71 pollici, il Redmi 12C offre una risoluzione nitida di 720 x 1650 pixel, che permette di godere di un'esperienza visiva piacevole per la visione di contenuti multimediali e la navigazione sul web.

Il processore MediaTek Helio G85 garantisce prestazioni affidabili per le attività quotidiane, consentendo di eseguire senza problemi molteplici applicazioni contemporaneamente grazie ai 4GB di RAM. Con 64GB o 128GB di memoria interna, hai ampio spazio per archiviare foto, video e app. La fotocamera posteriore da 50MP cattura immagini di alta qualità, mentre la fotocamera anteriore da 5MP è perfetta per selfie e videochiamate.

La batteria da 5.000 mAh offre un'autonomia di lunga durata, consentendo di utilizzare il telefono per tutta la giornata senza doversi preoccupare di ricaricare frequentemente. Inoltre, la ricarica rapida da 10W permette di ricaricare rapidamente la batteria quando è necessario. Il Redmi 12C funziona con il software Android 12 con interfaccia MIUI 13.

Con dimensioni di 168,8 x 76,4 x 8,8 mm e un peso di 192 g, il Redmi 12C è comodo da tenere in mano e trasportare ovunque tu vada. La presenza di connettività 4G LTE, Wi-Fi e Bluetooth 5.0 assicura una connettività veloce e affidabile, mentre il sensore di impronta digitale e il jack audio da 3,5 mm aggiungono ulteriori livelli di comodità e funzionalità.

Su Amazon, oggi, lo Xiaomi Redmi 12C viene scontato del 47% e viene venduto alla cifra finale d'acquisto di 104,68€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.