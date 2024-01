Xiaomi Redmi 12C ad un PREZZO SHOCK: sconto FOLLE su Amazon

Oggi è giornata di grossi sconti su Amazon e lo dimostra la promo applicata allo Xiaomi Redmi 12C, lo smartphone viene maxi scontato del 44% e venduto alla cifra finale d'acquisto di 109,54€, un vero prezzo da best buy.

Xiaomi Redmi 12C ad un super prezzo su Amazon

Il Redmi 12C si distingue come un'opzione di smartphone Android economica ma versatile. Con un ampio display LCD da 6,74 pollici e una risoluzione di 1600 x 720 pixel, offre un'esperienza visiva chiara e fluida, rendendolo uno dei dispositivi più generosi nella sua fascia di prezzo. La tecnologia IPS LCD garantisce inoltre una luminosità eccezionale per una visualizzazione ottimale dei contenuti.

Sotto il cofano, il Redmi 12C è alimentato dal processore MediaTek Helio G85, un chip octa-core con una velocità di clock massima di 2 GHz. Questo processore offre la potenza necessaria per gestire le attività quotidiane come la navigazione web, l'uso dei social media e la riproduzione di contenuti multimediali, con la capacità di gestire anche alcuni giochi più impegnativi.

La fotocamera principale da 50 megapixel del Redmi 12C si distingue per la sua capacità di catturare immagini nitide e dettagliate, anche in condizioni di scarsa luminosità. Con una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel per paesaggi e interni, una fotocamera macro da 2 megapixel per dettagli ravvicinati e una fotocamera frontale da 13 megapixel, offre una vasta gamma di opzioni per la fotografia e la registrazione video di buona qualità.

Oltre alle sue capacità fotografiche, il Redmi 12C vanta una batteria generosa da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W, garantendo una lunga durata per affrontare la giornata senza problemi. Con la compatibilità con reti 4G LTE, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0, offre anche una connettività affidabile e veloce.

Oggi, su Amazon, lo Xiaomi Redmi 12C è in sconto del 44% per un prezzo d'acquisto finale di 109,54€. Approfittane adesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.