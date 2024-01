Xiaomi Redmi 12C ad un prezzo da BEST BUY: 42% di sconto

Gli smartphone Xiaomi sono noti per la loro pregevole fattura in termini di materiali e design, per la loro batteria e il loro equilibrio generale. Oggi, su eBay, lo Xiaomi Redmi 12C è in maxi sconto del 42% per un costo finale d'acquisto di 116,90€.

Sconto pazzesco sullo Xiaomi Redmi 12C

Xiaomi Redmi 12C si presenta come uno smartphone all'avanguardia, unendo un ampio schermo da 6,71 pollici a una risoluzione display di 1650 x 720 Pixel. Il processore di famiglia MediaTek, modello Helio G85, alimenta le performance del dispositivo, assicurando una fluidità nelle operazioni quotidiane e un'esperienza utente senza intoppi. Con una generosa capacità di 4 GB di RAM e una memoria interna spaziosa da 128 GB, il Redmi 12C offre ampio spazio per archiviare dati, app e contenuti multimediali. La fotocamera posteriore presenta una notevole risoluzione di 50 MP, fornendo immagini chiare e dettagliate. La configurazione della doppia fotocamera aggiunge versatilità agli scatti, permettendo di catturare una varietà di prospettive. La gestione delle connessioni è semplificata grazie alla possibilità di utilizzare due schede SIM, offrendo maggiore flessibilità nell'utilizzo di diverse reti o piani tariffari. Il dispositivo opera con il sistema operativo Android 12, garantendo un'esperienza Android aggiornata e ricca di funzionalità. La batteria generosa da 5000 mAh assicura un'autonomia duratura, consentendo un utilizzo prolungato senza la necessità di frequenti ricariche. Il design elegante, nella tonalità di colore Blu che conferisce un tocco di modernità al Redmi 12C.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.