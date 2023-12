XIAOMI REDMI 12 a prezzo da BEST BUY: ottima occasione su Amazon

Lo smartphone Xiaomi Redmi 12 si presenta come un dispositivo versatile e performante, con caratteristiche all'avanguardia che lo rendono una scelta interessante per gli utenti. Dotato di un ampio display LCD da 6,79 pollici, offre un'esperienza visiva coinvolgente con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento rapida di 90 Hz. La qualità dell'immagine è notevole, evidenziata da colori vivaci e contrasti nitidi.

Il cuore pulsante di questo smartphone è il processore MediaTek Helio G88, una solida soluzione entry-level che garantisce prestazioni fluide per le attività quotidiane, dal navigare su internet all'utilizzo dei social media. Anche la riproduzione di contenuti multimediali e il gaming leggero sono gestiti con efficacia, sebbene con compromessi nei dettagli grafici più avanzati.

La fotocamera principale da 50 MP si distingue per la sua versatilità, offrendo la capacità di catturare foto e video di alta qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera ultra grandangolare da 8 MP è ideale per immortalare paesaggi e interni, mentre la fotocamera macro da 2 MP permette di catturare dettagli sorprendenti.

Tra le altre caratteristiche, spicca una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W, assicurando una durata prolungata e un ripristino veloce dell'energia. Con opzioni di memoria RAM da 4 GB o 6 GB e memoria interna da 64 GB o 128 GB, e il sistema operativo Android 12, il Xiaomi Redmi 12 si posiziona come una proposta completa, adatta alle esigenze di una varietà di utenti.

La promozione applicata oggi da Amazon prevede uno sconto del 28% sullo Xiaomi Redmi 12, per un costo finale di 154,89€.