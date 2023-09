Xiaomi Redmi 12 da 256GB a PREZZO SHOCK su eBay (-67€)

Vuoi cambiare il tuo vecchio smartphone ma senza spendere una barcata di soldi? Sei indeciso tra i tanti modelli in commercio? Allora oggi è il tuo giorno fortunato perché se vai ora su eBay puoi mettere nel tuo carrello Xiaomi Redmi 12 a soli 167,90 euro, invece che 229,90 euro.

Quindi in questo momento, e ancora per poco, puoi avvalerti di un ottimo sconto che ti fa risparmiare ben 62 euro sul totale. Per questo smartphone è assolutamente un prezzaccio. E dato che lo vorranno tutti a questa cifra devi essere rapido e battere la concorrenza.

Xiaomi Redmi 12: grande smartphone a prezzo tagliato

Non ci sono dubbi, a questo prezzo è da prendere al volo. Questo è uno smartphone di tutto rispetto. Ha il potente processore MediaTek Helio G88 con un processo di produzione a 12 nm e una GPU Arm Mali-G52. Il tutto supportato da ben 8 GB di RAM che spingono sull'acceleratore e garantiscono performance eccellenti.

Avrai uno spazio di archiviazione gigantesco, da ben 256 GB, che volendo puoi ampliare fino a 1 TB con una scheda microSD. Goditi i tuoi contenuti video e i giochi nel bellissimo DotDisplay FHD+ da 6,79 polli, uno dei più grandi della categoria. Possiede una luminosità eccellente e la certificazione Low Blue Light per non affaticare la vista. E poi è dotato di una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP per scatti da fare invidia a un professionista del settore. E una mega batteria da 5000 mAh che dura tantissimo ed è resistente all'acqua con certificazione IP53.

Che aspetti dunque? Se non ti sbrighi rischi seriamente di perdere un'occasione unica. Quindi vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Xiaomi Redmi 12 a soli 167,90 euro, invece che 229,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

