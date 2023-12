Xiaomi Redmi 12 (256GB) su eBay al PREZZO più BASSO del Web

Che occasione su eBay! Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello Xiaomi Redmi 12 a soli 157 euro, invece che 229,90 euro. Quindi adesso puoi risparmiare la bellezza di 72,90 euro grazie allo sconto del 32%. A questo prezzo non lo trovi da nessun'altra parte per cui fai alla svelta prima che le unità disponibili spariscano.

Xiaomi Redmi 12 a prezzo sconvolgente

Questo è un ottimo smartphone per chi non vuole spendere troppi soldi ma nemmeno fare grandi rinunce. Ha uno scomparto hardware di tutto rispetto, un ottimo design, una bellissima fotocamera e una batteria bella grande. Vediamo insieme queste caratteristiche nello specifico:

Prestazioni: monta il potente MediaTel Helio G88 a 12 nm con ben 8 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB che potrai espandere con la MicroSD.

monta il potente a 12 nm con ben e una che potrai espandere con la MicroSD. Design: è dotato di un DotDisplay FHD+ da 6,79 pollici con refresh rate a 90 HZ e pesa solo 198,5 grammi per uno spessore di 8,17 mm. Inoltre è impermeabile con certificazione IP53.

Fotocamera: il sistema di fotocamere triplo garantisce foto mozzafiato grazie a un sensore principale da 50 MP con Ultra-grandangolo da 8 MP e Macro da 2 MP.

il sistema di fotocamere triplo garantisce foto mozzafiato grazie a un con Ultra-grandangolo da 8 MP e Macro da 2 MP. Batteria: possiede una batteria da 5.000 mAh che dura a lungo e si ricarica rapidamente con la PD da 18 W.

Come puoi vedere il prezzo non rende giustizia a questo ottimo smartphone, in questo caso per fortuna. Quindi prima che sia tardi vai su eBay e acquista il tuo Xiaomi Redmi 12 a soli 157 euro, invece che 229,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.