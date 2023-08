Xiaomi Poco X5 a un prezzo da CAPOGIRO con la PROMO eBay

Se vuoi uno smartphone medio gamma a basso costo allora sarai felice di sapere che su eBay ci sono dei codici promozionali nascosti che ti fanno risparmiare un bel po' di soldi. Ad esempio in questo momento puoi aggiungere al tuo carrello Xiaomi Poco X5 a soli 177,65 euro, invece che 299,99 euro, inserendo il codice XIAOMIFESTAGO23 al momento del pagamento.

Tieni presente che, anche se non è specificato, il prezzo di listino è di 299,99 euro. Per cui in questo momento puoi risparmiare oltre 122 euro sul totale. E ti porti a casa uno smartphone dalle prestazioni eccellenti e con tecnologia 5G.

Xiaomi Poco X5 solo su eBay a prezzo sgretolato

Questo smartphone ha un peso di appena 189 grammi e uno spessore di poco meno di 8 mm. Possiede un DotDisplay AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Ha una bellissima tripla fotocamera con sensore principale da 48 MP e fotocamera frontale da 13 MP. Potrai immortalare i tuoi momenti più belli e renderli indimenticabili.

Monta il potente Snapdragon 695, un processore Octa-ore con frequenza fino a 2,2 GHz e, a supporto, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con una microSD. Possiede una super batteria da 5000 mAh che dura lungo e a una ricarica rapida da 33W. inoltre il caricatore è incluso.

Insomma un vero portento che oggi puoi avere molto meno del prezzo originale. Fai presto perché queste offerte durano sempre pochissimo e le richieste sono molto alte. Quindi fiondati su eBay e acquista il tuo Xiaomi Poco X5 a soli 177,65 euro, invece che 299,99 euro, inserendo il codice XIAOMIFESTAGO23 al momento del pagamento. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.