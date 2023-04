Xiaomi POCO Watch a METÀ PREZZO su Amazon

Oggi ti segnalo questa offerta che ho scovato su Amazon per avere al polso uno smartwatch eccezionale a un prezzo che lo è ancora di più. Metti subito nel tuo carrello Xiaomi POCO Watch a soli 49,99 euro, invece che 99,99 euro.

Questo sconto del 50% porta il prezzo al minimo storico. Inutile dire quindi che per averlo a questa cifra dovrai essere molto rapido. Questo smartwatch è bello esteticamente, è molto leggero, resistente all'acqua e ha il GPS integrato. Inoltre alla stessa cifra potrai scegliere tra tre colorazioni: nero, blu e avorio.

Xiaomi POCO Watch: il prezzo crolla su Amazon

Questo è indubbiamente il momento migliore per acquistare il tuo Xiaomi POCO Watch, perché ora e al prezzo più basso di sempre. Questo smartwatch si presenta con un bellissimo display AMOLED da 1,6 pollici con vetro curvo 2.5D e un cinturino in morbido silicone. Sicuramente uno dei suoi punti di forza è la comodità.

Può resistere all'acqua fino a 50 metri, per cui lo potrai indossare anche mentre nuoti. Grazie ai suoi sensori precisi tiene traccia del tuo stato di salute 24 ore su 24, monitorando ad esempio la frequenza cardiaca e permettendoti di vedere i risultati in tempo reale. E poi ha una super batteria in grado di durare per 14 giorni con una sola ricarica.

Non c'è tempo da perdere, al prezzo più basso di sempre lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Quindi vai adesso su Amazon acquista il tuo Xiaomi POCO Watch a soli 49,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l'ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.