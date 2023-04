Xiaomi POCO M5, solo per oggi in super sconto su Amazon

Il POCO M5 è dotato dell' avanzato processore MediaTek Helio G99 per una fantastica esperienza di gioco con una batteria a lunga durata. L'ultimo chipset 4G MediaTek Helio è basato sul processo di produzione TSMC a 6 nm di livello superiore per l'efficienza energetica.

Inoltre possiede una serie di fotocamere con triplo retro. Lo Xiaomi POCO M5 è perfetto anche per coloro che vogliono catturare i momenti memorabili della vita. La configurazione a tripla fotocamera comprende una fotocamera principale da 50 MP, un sensore di profondità da 2 MP per il rilevamento della profondità in tempo reale e una fotocamera macro da 2 MP per incredibili primi piani.