Xiaomi Pad 6: il tablet dalle prestazioni TOP a prezzo WOW

Se è da un po' che sei alla disperata ricerca di un tablet che garantisca prestazioni eccellenti ma non costi una barcata di soldi, dai un'occhiata a questa ottima offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel carrello Xiaomi Pad 6 a soli 379 euro.

Tieni presente che il prezzo di listino in questa promozione non è indicato ma si aggira intorno ai 429 euro. Per cui a oggi puoi risparmiare almeno 50 euro sul totale. Inoltre questa offerta, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Xiaomi Pad 6: solo il prezzo è basso, le prestazioni alte

Nonostante questo tablet sia pensato per gli utenti che non vogliono buttarsi in acquisti folli, le performance sono ottime. Monta il potente processore Snapdragon 870 di Qualcomm che ha una produzione a 7 nm. E in questa versione con 6 GB di RAM e 1128 GB di memoria interna.

Ha un ottimo display da 11 pollici LCD con frequenza di aggiornamento a 144 Hz e una luminosità pazzesca. Gode di altoparlanti Dolby Atmos. Ha una fotocamera posteriore da 13 MP e una batteria gigante da 8640 mAh con ricarica rapidissima da 33 W. Il sistema operativo è MUI 14 basato su Android 13.

Questa è davvero un'occasione d'oro ma le unità disponibili a questo prezzo spariranno da un momento all'altro. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Pad 6 a soli 379 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.