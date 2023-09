In casa Xiaomi hanno appena sfornato un nuovo gioiellino: si tratta dello Xiaomi Pad 6. Nonostante la novità su Amazon lo abbiamo trovato per te ad un prezzo promo.

Xiaomi Pad 6: l'ultimo nato in casa Xiaomi è un vero e proprio top di gamma

Lo Xiaomi Pad 6 è realizzato interamente in alluminio quindi è robusto e duraturo nel tempo. Nonostante i suoi 11 pollici è comunque un tablet leggero che non ti peserà se lo porti con te, difatti ha uno spessore di soli 6,51 millimetri e pesa 450 grammi.

Il vero punto di forza del tablet firmato Xiaomi è sicuramente il display da 11 pollici. Lo schermo è realizzato in tecnologia IPS, è dotato di una buona luminosità e da un'ottima risoluzione di ben 2880 x 1800 pixel. Il display, in formato 16:10, ha un refresh rate a ben 144 Hz, valore record per la categoria.

Xiaomi lancia insieme a questo tablet anche una nuova penna, la Smart Pen 2. Questa si aggancia magneticamente sul lato del bordo più lungo del tablet e da lì si ricarica, avendo una batteria al suo interno. Supporta 4096 livelli di pressione e presenta due tasti fisici che consentono di attivare alcune specifiche funzionalità.

Il processore è da top di gamma, si tratta del Qualcomm Snapdragon 870 octa core da 3,2 GHz con GPU Adreno 650. Abbiamo poi 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 o GB di memoria interna in tecnologia UFS 3.1, non espandibili.

La fotocamera principale è da 13 megapixel mentre quella frontale è invece da 8 megapixel. In merito alla connettività abbiamo Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e soprattutto uscita video tramite porta USB-C 3.2, una bella rarità nel mondo dei tablet.

Prendilo ora su Amazon ma fai in fretta perché sono già tantissimi coloro che vogliono accaparrarsi il neonato Xiaomi!

