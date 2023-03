Xiaomi Pad 5 a prezzo MAI VISTO solo su eBay (-50€)

Se vuoi un tablet che possa competere con i migliori ma a un prezzo decisamente più vantaggioso, allora dai un'occhiata a questa offerta. Vai subito su eBay e aggiungi al tuo carrello Xiaomi Pad 5 a soli 309 euro, invece che 359 euro, inserendo il codice XIAOMIDAYS23 al momento del pagamento.

Grazie a questo sconto nascosto potrai risparmiare ben 50 euro sul totale. Soprattutto fai tuo un tablet eccezionale, con un bellissimo schermo dai colori vividi, dotato di una super batteria è un ottimo audio. A questo prezzo è davvero l'affare del giorno.

Xiaomi Pad 5 a un prezzo da favola su eBay

Xiaomi Pad 5 si presenta con un bellissimo display da 11 pollici WQHD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Ogni tuo contenuto prenderà vita, con i colori brillanti, per un'esperienza incredibilmente reale. Monta il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 860 con a supporto 6GB di RAM e 256GB di memoria interna.

È poi dotato di un sistema audio con quattro altoparlanti Dolby Atmos che ti permetterà di percepire ogni suono nel dettaglio. Ha una super batteria da 8720 mAh in grado di durare per 5 giorni di riproduzione musicale, 16 ore di riproduzione video o 10 ore di gioco intenso. In pratica non si scarica mai. E ti dà anche la possibilità di dividere lo schermo in due per lavorare più comodamente.

Approfitta anche tu di questa offerta eccezionale. Dirigiti subito su eBay e acquista il tuo Xiaomi Pad 5 a soli 309 euro, invece che 359 euro, inserendo il codice XIAOMIDAYS23 al momento del pagamento. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua senza costi aggiuntivi.

