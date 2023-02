Xiaomi lo presenta come un monitor da gaming, ma in realtà - viste le specifiche - si presta alla perfezione a praticamente tutte le attività che si possono svolgere al computer. Ti svelo però la notizia più importante: il Mi Curved Gaming Monitor da 34" con risoluzione QHD è scontato di oltre 110€ su Amazon. I 449,99€ di listino sono solo un ricordo.

Lo straordinario monitor QHD di Xiaomi

Basta una rapida occhiata per generare un singolo pensiero: questo monitor curvo di Xiaomi è uno spettacolo. Di seguito trovi un elenco con le caratteristiche principali, perché per punti forse è più comodo:

Diagonale da 34 pollici

Curvatura 1500R

Rapporto d'immagine 21:9

Risoluzione WQHD (3440 x 1440)

Frequenza d'aggiornamento a 144Hz

Tempo di risposta di 4ms

Tecnologie Flicker Free e Low-Blue Light per una visione confortevole

Gamma cromatica sRGB del 121%

È vero, il monitor di Xiaomi ha tutte le carte in regola per regalare esperienze goduriose durante appassionanti sessioni di gaming (magari in combo con cuffie adatte), ma ridurre il tutto a questo... è una follia! È perfetto per l'editing di contenuti multimediali, per progetti con software come AutoCAD e anche per il puro intrattenimento.

Certo, il prezzo non è alla portata di tutti, ma bisogna ammettere che - alla fine - questa non è una periferica per tutti.

