Xiaomi Mi Smart Band: SCONTO DEL 33% su Amazon!

Per molti le vacanze sono finite ed è tempo di ritornare alla vita di tutti giorni e per monitorare il proprio fisico, il proprio organismo e la qualità e la salute del proprio corpo non c'è niente di meglio di un Fitness e Activity Tracker e, si sa, Xiaomi in questo campo è un vero e proprio punto di riferimento. Lo Xiaomi Mi Smart Band è attualmente in sconto del 33% su Amazon per un prezzo finale di 65 euro, un'occasione da non lasciarsi scappare.

Xiaomi Mi Smart Band: monitoraggio e fitness in offerta!

È tempo di tornare alla vita di tutti i giorni, è tempo di tornare in palestra e a lavoro e di effettuare lunghi spostamenti sia con i mezzi e sia a piedi. Per monitorare la vostra salute fisica e in generale i vostri progressi in termini di fitness e benessere un Activity Tracker è quello che vi serva. Xiaomi Mi Smart Band si presenta come uno smartwatch con diverse funzionalità rivolte proprio ai campi sopracitati.

Dotato di display AMOLED, monitoraggio SpO2, monitoraggio del sonno, cardiofrequenzimetro, accesso alle notifiche, contapassi e impermeabilità 5ATM, il tutto gestibile e consultabile comodamente tramite l'app gratuita Mi Fit. Si tratta, inoltre, di un dispositivo anche molto elegante e interessante dal punto di vista estetico con questa colorazione avorio che lo farà collocare in una sorta di strada di mezzo tra un oggetto di natura tech e un vero e proprio accessorio d'abbigliamento.

Lo Xiaomi Mi Smart Band è attualmente in sconto su Amazon del 33%, un'imperdibile offerta che vi farà risparmiare sull'acquisto di questo dispositivo fino a raggiungere un vantaggioso e comodo prezzo finale di 65 euro. Approfittatene!

